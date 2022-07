Bielefelder soll seine Ehefrau getötet haben

Der 51-Jährige meldete sich am Sonntagmorgen bei der Polizei und gab an, seine Ehefrau in dem gemeinsamen Wohnhaus getötet zu haben. Nachbarn hatten zuvor gegen 9.30 Uhr Schreie gehört. Sofort eilten mehrere Streifenwagen in die Siedlung. Laut Polizeiangaben ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen.

