Bielefelder Stadtbahn kracht in Auto

Auf der Artur-Ladebeck-Straße sind am Mittwochabend ein Auto und eine Stadtbahn der Linie 1 zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Linie 1 war rund eine Studne unterbrochen, Mobiel setzte einen Busersatzverkehr ein.

Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Kreuzung Eggeweg.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17.35 Uhr. Eine 48-jährige Bielefelderin befuhr die Artur-Ladebeck-Straße in Richtung stadteinwärts. Mit ihrem VW Golf beabsichtigte die Fahrerin in Höhe des Eggewegs die Schienen zu überqueren und ihre Fahrt in entgegengesetzter Fahrtrichtung fortzusetzen.