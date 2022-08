Bielefelder Stadtkämmerer stellt Haushalt 2023 vor

Im Bielefelder Rathaus hat am Donnerstagabend die Stunde der finanziellen Wahrheit geschlagen. Die Stadt darf die in der Coronakrise angehäuften Kosten vom kommenden Jahr an nicht länger in einer Nebenkasse „isolieren“.

Diese Summe plus unbezahlbare Sonderwünsche rücken Bielefeld an den Rand der Haushaltssicherung. Im kommenden Jahr schlägt Corona mit 50,9 Millionen Euro zu Buche, bis zum Jahr 2025 wird dieser Betrag dem Haushaltsplanentwurf zufolge auf 123,6 Millionen Euro anwachsen. Konsequenz: Schon im kommenden Jahr wird Bielefeld 94,1 Millionen Euro mehr ausgeben als es einnimmt.

Dieses Defizit wird bis Ende des Jahres 2026 auf 359 Millionen Euro anwachsen und nicht mehr aus der 336,6 Millionen Euro hohen Ausgleichsrücklage – das ist das Geld, das Großmutter in Zuckerdosen anspart – auszugleichen sein. Von diesem Jahr an geht es ans Tafelsilber. Schon 2026 muss ein 43 Millionen Euro hoher Teil der Ausgaben aus der Allgemeinen Rücklage bezahlt werden – damit greift die Großmutter ihr fest angelegtes Geld an. Allerdings ist es nicht Corona allein, das Bielefeld in Geldnot geraten lässt.

Humorvoll, aber unerbittlich zeigt Stadtkämmerer Rainer Kaschel im Rat den andauernden Personalzuwachs der vergangenen Jahre auf, der allein 2023 zu 1,7 Millionen Euro höheren Kosten führt. Das Abwassergebühren-Urteil wird Bielefeld 30 Millionen Euro pro Jahr kosten – das müssen Bürger künftig weniger bezahlen. Darum wird der eigene Umweltbetrieb künftig mit 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr zu unterstützen sein. Die Baukosten der „Wissenswerkstadt“ steigen, die Stadtwerke brauchen einen Zuschuss zur Anschaffung neuer Stadtbahnwagen, die freien Träger der Sozialhilfe brauchen mehr Geld, Mieten und Energiekosten steigen.

Falls weitere, noch nicht verbuchte Wünsche in Höhe von 33 Millionen Euro noch in den Haushalt 2023 aufgenommen werden sollten, reißt die Leine – dann rutscht Bielefeld wie in den Jahren 2016 bis 2020 wieder unter die Aufsicht der Bezirksregierung. Aus eigener Kraft scheint sich der Rat bisher nicht aus der Misere lösen zu können. Kaschel: „Einerseits sollen alle Wünsche und Vorhaben umgesetzt werden. Andererseits soll die Haushaltssicherung zwingend vermieden werden, wobei gleichzeitig Steuererhöhungen ausgeschlossen werden.“ Diese drei Vorgaben schlössen sich aus.