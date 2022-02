Bielefelder Telefonanschlüsse tagelang lahmgelegt

Weil Wasser in ein Kabel der Telekom eingedrungen ist, waren etwa 20 Telefonanschlüsse im Osten der Stadt im Bereich Dingerdisser Straße und Frordisser Straße tagelang lahmgelegt. Aufgetreten ist der Schaden bereits am Dienstag. Am Freitag haben Techniker der Telekom mit den Reparaturarbeiten begonnen und den Schaden schneller beheben können, als ursprünglich befürchtet. .

Waren die Arbeiten bis Anfang kommender Woche geplant, konnte Telekom-Sprecher Frank Domagala schon am Freitag Entwarnung geben. „Die Reparatur war doch nicht so umfangreich wie zunächst gedacht, so dass alle Anschlüsse wieder funktionieren“, teilte er am Freitagmittag mit.



Dass die Arbeiten erst am Freitag beginnen konnten, habe daran gelegen, dass zunächst die Stelle gefunden werden musste, an der das Wasser in das Kabel gelaufen ist, erklärt Domagala. Die Telekom habe ihren Kunden während des Ausfalls der Anschlüsse angeboten, eine Rufweiterschaltung der Festnetznummer auf ein Mobiltelefon einzurichten. In 90 Prozent der Ausfälle bei Telefonanschlüssen sind laut Domagala Bauarbeiten oder in Kabel eindringendes Wasser die Ursache.