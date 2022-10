Bielefelder „Todesstreifen" verschwindet im Januar

Bielefeld

Im Zusammenhang mit den laufenden Modernisierungsarbeiten am Radwegenetz auf dem Adenauerplatz soll Anfang 2023 auch der so genannte „Todesstreifen“ aus dem Stadtbild verschwinden. So hieß in der Politik zuletzt der Radweg, der zwischen den Autofahrspuren stadtauswärts nach Brackwede führte und dabei auch die zweispurige Auffahrt Johannistal zum Ostwestfalendamm (OWD) querte.

Von Markus Poch