Dicht an dicht am Glühweinstand

Aber das Virus ist da, und nur Genesenen und Geimpften ist der Zugang zu den Buden erlaubt. Doch wie gehen Händler und Besucher damit um? Ein Rundgang.

Die City gegen 17 Uhr ist voll. Menschen auf ihrem Bummel füllen Bahnhof- und Stresemannstraße. Das Weihnachtsgeschäft läuft an. Und sie stehen an den Weihnachtsmarktbuden. Der Eindruck: Hier wird die schnelle Bratwurst verzehrt, kurz ein Glühwein getrunken, die Tüte mit gebrannten Mandeln abgegriffen, bevor es weitergeht.

Und nicht überall wird nach dem 2G-Nachweis gefragt. Am Crêpes-Stand, beim Glühwein und an den meisten Würstchenbuden ja. Meist müssen die Händler um den Nachweis bitten, nur gelegentlich haben Kunden von sich aus den Impfpass oder das Handy mit dem Dokument schon gezückt. Eine Kundin, die an einem Bratwurststand nichts vorlegen kann, wird abgewiesen. An einer anderen Wurstbude – „hier gilt 2G“, steht daran auf einem Plakat – hält ein junges Paar das Handy schon bereit. Daran hat der Verkäufer kein Interesse. Hier wird nicht kontrolliert, das mache ja das Ordnungsamt. Dort wo es Süßes, Textilien, Dekoration oder Obst gibt, wird in der Regel nicht nach dem Nachweis gefragt. An einem Stand mit gebrannten Mandeln und Lebkuchenherzen eine Erklärung: „Wir verkaufen ja alles in der Tüte.“ An einer Bude mit Süßgebäck die nächste Begründung: „Hier wird nur verkauft, nicht verzehrt.“

Engstelle mit viel Körperkontakt: Die Budengasse neben der Altstädter Nicolaikirche. Foto: Thomas F. Starke

Jens Siekmann, Sprecher von Bielefeld Marketing, räumt noch am Freitag Missverständnisse ein. „Natürlich gilt 2G an allen Ständen“, somit müsste auch überall kontrolliert werden. Die Händler seien noch einmal informiert worden. Bis Samstag ist das offenbar nicht durchgedrungen.

Der Samstagabend auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke

Ordnungsamt und Sicherheitsdienst sind anscheinend nachsichtig. In der Bilanz werden nur Verstöße von Besuchern genannt, nicht von Händlern. So werden am Samstag 950 Personen durch die Mitarbeiter des Ordnungsamts auf 2G kontrolliert. Zusätzlich führt die Stadtwache knapp 300 Kontrollen durch. „Insgesamt wurden nur vier Personen ohne 2G-Nachweis festgestellt, die umgehend den Weihnachtsmarkt verließen“, sagt Stadtsprecherin Kristina Beermann.

Eine Streife des Ordnungsamtes kontrolliert, scannt an den Ständen die vorgezeigten Impfnachweise auf dem Handy. Foto: Thomas F. Starke

Richtig eng wird es am Samstag in der Altstadt, als sich gegen 18 Uhr viele Arminen-Fans nach dem Heimspiel unter die Besucher mischen. In der Budengasse an der Nicolaikirche herrscht Körperkontakt – und die wenigsten sind mit Maske unterwegs. Nur fünf bis zehn Prozent, so das Ordnungsamt. Ein Mann ist genervt: „Wir kommen an einem anderen Tag wieder, wenn weniger los ist.“

Die Sorglosigkeit vieler Besucher und Händler erstaunt: In der Altstadt wird verweilt, vor den Verzehrständen hält man sich länger auf, steht ohne Maske dicht an dicht. Wer nur Passant ist (hier gilt 2G nicht) oder Weihnachtsmarktbesucher, ist in der Menge nicht mehr zu unterscheiden. An vielen Tresen stehen sich Händler und Kunde nah gegenüber, ohne Maske, ohne trennende Plexiglasscheibe – und vielfach ohne Kontrolle. Was seit Monaten beim Einkauf Normalität ist, scheint hier vergessen.

Seit Freitag hat auch die Eisbahn auf dem Klosterplatz wieder geöffnet. Vor allem junge Leute genossen das winterliche Vergnügen. Foto: Thomas F. Starke

Zumindest die Kontrollen werden ab Montag einfacher. Dann gibt es an etlichen Ständen und in der Tourist-Information gegen 2G-Nachweis die Stoffbändchen fürs Handgelenk, die an den Buden vorgezeigt werden können. Sie seien aber nicht verpflichtend, sagt Jens Siekmann, der 2G-Nachweis könne auch weiter über andere Dokumente nachgewiesen werden.