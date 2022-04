Bielefelder Wohnhaus in Flammen

Großeinsatz der Feuerwehr in Schildesche - Bewohner müssen in der Nacht aus ihren Wohnungen

Bielefeld

Rasend schnell breiten sich am Montagabend die Flammen aus. Innerhalb weniger Minuten steht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Bielefeld-Schildesche in Vollbrand. Nur durch den schnellen und massiven Löschwasserangriff der Feuerwehr wird ein Totalverlust des Gebäudes verhindert.

Von Christian Müller