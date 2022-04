Bielefelder Wohnhaus nach Kellerbrand unbewohnbar

Rettungskräfte in Ummeln im Einsatz - Gütersloher Straße am Montagabend gesperrt

Bielefeld

Großeinsatz am Ostermontag im Bielefelder Süden. Eine Sauna in einem Wohnhaus an der Gütersloher Straße stand in Vollbrand. Aus dem Nachbarhaus musste die Feuerwehr eine ältere Bewohnerin vor dem giftigen Rauch retten. Teile von Ummeln waren verraucht.

Von Christian Müller