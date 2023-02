Bielefelder Wohnprojekt bleibt in der Warteschleife

Der Bebauungsplanbeschluss für ein Grundstück an der Schloßhofstraße in Höhe des Verkehrskreisels Drögestraße wird erneut zurückgestellt. Mindestens bis zur ersten Sitzung der Bezirksvertretungen Mitte und Schildesche nach den Sommerferien - das Grundstück liegt im „Grenzgebiet.“ Damit haben sich die Grünen durchgesetzt, die zunächst - neu - eine städtebaulich und freiraumbezogene Rahmenplanung innerhalb eines deutlich größeren Bereiches einfordern.

Für das Areal an der Schloßhofstraße soll jetzt erst noch ein Rahmenplan entwickelt werden.

Auf dem Areal neben dem Schloßhofteich auf der einen und der Sparkasse auf der anderen Seite plant ein privater Investor den Bau von vier Mehrfamilienhäusern mit rund 40 Wohnungen, ein Drittel davon öffentlich gefördert. Allerdings befindet sich das bebaute Grundstück unmittelbar an der Schloßhofstraße (Nummer 73) nicht in seinem Besitz. Trotzdem, so erläuterte Lucy Dreier vom Bauamt, könnte er drei von den insgesamt vier Wohnriegeln bauen lassen, wäre der B-Plan denn beschlossene Sache.