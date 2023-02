In Bielefelder Wohnquartier gibt es Bar, Café und Waschsalon in einem

An der Grünewaldstraße: Die schickste Waschküche im Viertel

Bielefeld

Während sich die Ladung Wäsche in der Trommel dreht nebenan einen Kaffee trinken, am Sonntag eine Waffel genießen, abends Freunde auf ein Bier treffen oder einer Lesung lauschen - das ist das Konzept der „Waschküche“ im neuen Wohnquartier an der Grünewaldstraße.

Von Hendrik Uffmann