Bielefelderin (17)  wegen Mordversuchs angeklagt

Messerstecherei am Bahnhof Steinhagen: Staatsanwaltschaft spricht von Heimtücke

Bielefeld/Steinhagen

Gut zwei Monate nach der Messerstecherei mit einem lebensgefährlich Verletztem am Bahnhof in Steinhagen hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage gegen eine 17-Jährige erhoben. Die junge Bielefelderin soll sich demnächst wegen versuchten, heimtückischen Mordversuchs vor einem Jugendschwurgericht am Landgericht Bielefeld verantworten. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Von Jens Heinze