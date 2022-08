Bielefelderin fällt am Handy auf Betrüger rein

Immer häufiger fallen Menschen auf die Betrugsmasche am Handy herein.

Gegen 19.30 Uhr am Dienstag wurde eine 63-jährige Bielefelderin von ihrer vermeintlichen Tochter per Messengerdienst über eine unbekannte Handynummer angeschrieben. Polizeisprecher Fabian Rickel: „Zuerst erlangten die Betrüger das Vertrauen der Bielefelderin und überzeugten sie, dass es sich bei der unbekannten Nummer um die neue Handynummer ihrer Tochter handeln würde.“

Im weiteren Chatverlauf folgte dann die Bitte der falschen Tochter, zwei Überweisungen für sie zu tätigen. Erst nachdem die Bielefelderin die Überweisungen getätigt hatte, stellte sie fest, dass sie mit Betrügern und nicht mit ihrer Tochter geschrieben hatte. Da war ihr Geld bereits weg.

Das sagt die Polizei: „Mama, ich habe eine neue Handynummer...“: So beginnt eine neue Betrugsmasche auf Mobiltelefonen, die aktuell in Bielefeld immer häufiger auffällt. Angeblich sei das alte Handy verloren oder kaputt gegangen, heißt es in den weiteren Nachrichten.

Und kurz darauf wird um Geld gebeten. Die Überweisung landet allerdings nicht bei den vermeintlichen Kindern oder Enkeln, sondern auf Konten von Betrügern.

Die Polizei warnt daher ausdrücklich vor der neuen Methode, die sich überwiegend per Messenger-Diensten verbreitet. Neben Enkeltrick, Schockanrufen oder falschen Polizisten am Telefon versuchen Betrüger seit einer Weile auch über diesen Weg, an das Geld ihrer potentiellen Opfer zu gelangen.

Die Polizei rät: Wer per Messenger um Geld gebeten wird, der sollte sofort misstrauisch sein. Es empfiehlt sich, Angehörige unmittelbar unter der bislang bekannten Nummer anzurufen, um den Sachverhalt zu hinterfragen.

Geldüberweisungen und -übergaben an Unbekannte sollten nie durchgeführt werden. Bei einer getätigten Überweisung ist es in jedem Fall ratsam, das Geldinstitut zu informieren, um die Zahlung eventuell noch rückgängig machen zu können.

Betroffene sollten darüber hinaus eine Anzeige bei der Polizei erstatten.

Die Polizei Höxter hat ein kleines Warnvideo veröffentlicht und erklärt darin das Vorgehen der Kriminellen.