Bielefelderin mit Pistole bedroht

Bielefeld

An einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Preßwerk in Bielefeld-Brackwede ist es am Sonntagnachmittag zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf ein 57-Jähriger eine Waffe gegen eine Frau gerichtet haben soll. Die Bielefelder Polizei war mit schwer bewaffneten Einsatzkräften vor Ort. Die Polizisten konnten die Situation gegen 17.15 Uhr so entschärfen, dass niemand verletzt wurde.

Von Christian Müller