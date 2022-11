Nach Unfall: Bielefelderin alarmiert Ehemann statt Rettungsdienst

Die Bielefelderin war gegen 8 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Theesen unterwegs, als es auf der Theesener Straße in Höhe Hausnummer 88 zu dem Unfall kam. Nachdem sich die Frau aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve mit ihrem Ford Fiesta überschlagen hatte, ruft sie vermutlich aufgrund der Aufregung zuerst ihren Mann an.

Diesem teilte sie mit, sich mit dem Auto auf der Theesener Straße überschlagen zu haben. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und alarmiert sofort die Polizei und den Rettungsdienst.

Die 61-Jährige kletterte noch vor dem Eintreffen der Retter aus dem auf dem Dach liegenden Kleinwagen. Mit einem Rettungswagen kam die Bielefelderin nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde.

Der total beschädigte Wagen wurde abgeschleppt. Die Theesener Straße blieb zwischen Schildesche und Theesen rund eine Stunde lang gesperrt.