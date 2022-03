Bielefelds beliebtester Lieferdienst

Yilmaz Harman betreibt den beliebtesten Lieferdienst der Stadt – dies geht zumindest aus einer Umfrage des Online-Portals „Lieferando“ hervor. Für den Inhaber des „Grill & Pizzeria Athos“ in Schildesche ist dieses keine Überraschung, denn er erhält die Auszeichnung nicht zum ersten Mal.

„Wir haben 2014, 2015 und 2016 drei mal in Folge gewonnen“, erzählt der Chef von 26 Mitarbeitern. „Und in den vergangenen Jahren waren wir immer unter den ersten dreien.“ Mit fast 10.000 Bewertungen zählt Harman dabei zu den Top-Sellern in Bielefeld.