Bielefelds „Brite“ hat noch viele Pläne

„Mein Leben am Limit“ hatte er sein selbst verfasstes Buch vor Jahren treffend betitelt. Dass Ottfried Stopka gern Vollgas gibt, wissen seine Freunde nur zu gut. Stopka, der Senior mit dem großen Herzen, sprüht vor Elan, hat jede Menge Pläne. Am Sonntag wird der „Unruheständler“ 85 Jahre alt.

Bilder aus seinem bewegten Leben zieren die Wände in seinem Haus. Stopka erzählt, macht Pläne, hat Projekte. Ein offizielles Foto der jungen Königin Elisabeth hängt da, daneben, frisch gerahmt in Mahagoni, ein Brief mit dem Wappen von Windsor Castle. Ihre Majestät, Königin Elisabeth, hatte im Juli 2020 dem Selfmade-Unternehmer aus Germany auf seinen Brief antworten lassen. „Die Überraschung war gelungen“, freut sich Stopka noch heute. „Auf eine Antwort hatte ich nicht wirklich gehofft.“

Als die britische Armee Deutschland verließ, hatte Stopka zu Papier und Feder gegriffen und die Queen in einem Brief wissen lassen, wie eng sein Verhältnis zur Insel, zum Königshaus und zu der einen oder anderen Gepflogenheit im Königreich ist – Fotos von seinem Pub und seinem Big Ben vor dem Autohaus an der Detmolder Straße inklusive. Und dass er den Weggang vieler Freunde nach Britain sehr bedaure.

Ihre Königliche Hoheit jedenfalls war entzückt von der Post, hatte sie ihn durch ihre Hofdame Susan Hussey wissen lassen. „Meinen beruflichen Erfolg und damit auch mein persönliches Glück und das meiner Familie habe ich wohl nicht unwesentlich den Engländern zu verdanken“, gesteht Stopka.

Den Rolls von Prinzessin Anne repariert

Sie hatten ihm, einem kleinen Automechaniker am Stadtrand, schon Ende der 1960er Jahre einen Händlervertrag anvertraut. Seit 1970 ist er Jaguar-Händler, und heute das Urgestein der Marke in Deutschland. Landrover vertritt er auch. Manchem Engländer, Offizier oder Dienstgrad, machte er den Wagen wieder flott. Prominenteste Kundin war einst Prinzessin Anne. Der streikte beim Besuch in Sennelager der Rolls Royce. „Wir haben den Fehler gefunden“, schmunzelt er im Rückblick.

Als einziges Kind seiner Familie aus dem ostpreußischen Königsfließ hatte Stopka einst die Flucht überlebt, entging der russischen Armee, kam zu Verwandten nach Steinhagen. „Otti“, wie ihn alle bis heute nennen, wird Mechaniker, macht sein Glück. Seine Meisterschule verdient er sich nebenbei als Schweißer in der Nachtschicht, steht morgens wieder in der Werkstatt. Zunächst an einer Tankstelle in Hillegossen schraubt er an desaströsen englischen Autos der englischen Soldaten. Mit seinem Abschleppdienst holt er nachts manchen Regisseur oder Schauspieler mit gestrandetem Jaguar von der Autobahn. So entstanden Freundschaften.

Stopka war einer der ersten Europasieger Jaguars in Sachen Qualität. Die gibt es 2021 immer noch, sogar weit über Bielefeld hinaus. Sohn Alexander führt heute den Verkauf. Mit Unternehmer Rolf Nagel hat Firmengründer Stopka einen Partner für die Zukunft gefunden. „Bei ihm gilt wie bei mir der Handschlag, das tut gut“, unterstreicht der Jubilar. Das englische Autohaus Stopka mit der persönlichen Note gibt es auch in Münster, Hannover, Essen oder Dinslaken. Das Herzstück ist aber Bielefeld. Und da ist auch der Senior regelmäßig, streift durch die Werkstatt oder die Ausstellung. Das Leben mit 85 Jahren habe sich verändert, sagt Stopka nachdenklich.

An Oldtimern wie seinem geliebten Jaguar XK150 schraubt er heute zumeist allein. „Viele Weggefährten sind vor mir gegangen“, sagt er. Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau Sigrid hat er sich zu einem veritablen Hausmann entwickelt.

Ehefrau Sigrid war es auch, die ihm einst empfohlen hatte, sein mit Rennsport und Fliegerei aufregendes Leben nicht nur in ein Buch zu packen, sondern auch in einen Film. Und genau daran sitzt der Jubilar gerade in Oerlinghausen. Alles, was jemals auf Super 8 und später auf Video gebannt wurde, wird jetzt bearbeitet. Und Stopka ist ehrlich: „So ein Projekt ist wie ein Jungbrunnen. Zum runden Geburtstag wird der Streifen leider nicht fertig.“