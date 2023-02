Bielefelds geheimer Fuß- und Radweg

Fuß- und Radwege werden in Bielefeld jetzt geheim beraten. Zum Beispiel der Bau einer neuen Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer an der Jöllenbecker Straße. Der wird im Stadtentwicklungsausschuss nur nichtöffentlich diskutiert.

Dabei unterliegen kommunalpolitische Angelegenheiten strengen Auflagen, wenn sie geheim beraten werden sollen. Es dürfen in der Vorlage keine Persönlichkeitsrechte von Bewerbern um öffentliche Positionen verletzt werden, der Datenschutz in Ausschreibungs- und Verkaufsverfahren ist einzuhalten. Doch nichts von diesen Einschränkungen taucht in der nichtöffentlichen Vorlage zum neuen Fuß- und Radweg auf. Das Grundstück, um das es geht, ist in städtischem Besitz. Über das Thema ist vor drei Jahren bereits in vier Ratsgremien öffentlich gesprochen worden.