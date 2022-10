Bielefelds neue Polizeichefin tritt ihren Dienst an

Als zweite Frau in diesem Amt hat NRW-Innenminister Herbert Reul am Dienstag Dr. Sandra Müller-Steinhauer als neue Bielefelder Polizeipräsidentin eingeführt. Die 50-Jährige folgt auf Dr. Katharina Giere, die in den Ruhestand gegangen ist.

Größte Polizeibehörde in OWL mit rund 1400 Mitarbeitern

Müller-Steinhauer steht damit an der Spitze der größten Polizeibehörde in OWL mit rund 1400 Mitarbeitern. Beim Festakt in der Hechelei versprach sie, dass die Bielefelder Polizei jederzeit für Bürger ansprechbar sein werde.

Ihren Schwerpunkt will die Juristin, die zunächst als Staatsanwältin, zuletzt als Leiterin des Ministerbüros im NRW-Justizministerium tätig war, auf den Bereich der Sicherheit und eine „nachhaltige Kriminalitätsbekämpfung“ setzen. Besonders im Fokus: Die Sicherheit in der Innenstadt, derzeit der Behördenschwerpunkt in Bielefeld.

Reul: Kompetenzen in den Bereichen Organisierte Kriminalität, Clan- und Cyberkriminalität

Herbert Reul betonte ihre Kompetenzen in den Bereichen Organisierte Kriminalität, Clan- und Cyberkriminalität. „Wir sind froh, sie für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Sie hätte auch andere Perspektiven gehabt“, sagte Reul vor den rund 100 Gästen in der Hechelei. Herausgehobene Bedeutung habe für sie die Stärkung der objektiven und gefühlten Sicherheit der Bürger durch die Präsenz der Polizei, sagte die neue Polizeipräsidentin.

Sie versprach einen engen Austausch mit Vertretern der Stadt – den sich auch Bielefelds Ordnungsdezernent Martin Adamski in seinem Grußwort wünschte. „Sicherheit und Ordnung sind Aspekte für eine funktionierende Gesellschaft und Lebensqualität“, so der Dezernent. Beispiel für die enge Zusammenarbeit sei die Stadtwache als gemeinsame Dienststelle von Polizei und Ordnungsamt.

Personalratsvorsitzender will „Fehlerkultur, die den Namen auch verdient“

Wünsche und Mahnungen kamen von Matthias Kampmeier, Personalratsvorsitzender im Polizeipräsidium: „Wir wollen eine Fehlerkultur, die den Namen auch verdient“ – eine Anspielung möglicherweise auch auf den Vorfall, bei dem Polizeibeamte wohl einen Rollerfahrer auf ihren Streifenwagen auffahren ließen, um ihn zu stoppen. Im Einsatzbericht sollen die Beamten es so dargestellt haben, dass der Rollerfahrer und sein Sozius ohne ihr Zutun auf den stehenden Wagen aufgefahren sein sollen. Der Fall beschäftigte inzwischen den Innenausschuss des Landtages, gegen die Beamten wird ermittelt.

Sandra Müller-Steinhauer sagte dem Personalrat zu, eine positive Fehlerkultur etablieren zu wollen. Das sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit und Integrität der Polizei. „Nur damit bewahren wir das Vertrauen, das die Menschen in uns setzen.“