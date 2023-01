Bielefelds neuer Arminia-Polizist

Jörg Dettmer (57) hat einen Arbeitsplatz, um den ihn wohl viele Fußballfans beneiden. Von seinem Schreibtisch bis zum Stadion des Bielefelder Bundesliga-Zweitligisten DSC Arminia ist es nur ein kurzer Fußmarsch. Aber wenn Jörg Dettmer in der Schüco-Arena ist, dann dienstlich und nicht aus Interesse am runden Leder. Der 57-Jährige ist der neue Leiter der Polizeiwache Nord im Polizeipräsidium an der Kurt-Schumacher-Straße und damit gleichzeitig Einsatzleiter für Heimspiele des Fußball-Zweitligisten.

Arminia-Premiere für den Ersten Polizeihauptkommissar, der in der Bundesliga-Winterpause seinen neuen Posten übernommen hat, ist am 29. Januar. Dann läuft um 13.30 Uhr der SV Sandhausen in der Schüco-Arena zum Punktspiel in der zweiten Liga auf.