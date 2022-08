Bildungskarte für Chancengleichheit

Bielefeld

Fast 20.000 Kinder und Jugendliche, etwa jeder Vierte in dieser Altersgruppe, hat in Bielefeld Anspruch auf finanzielle Unterstützung, wenn es etwa um Klassenfahrten, das Mittagessen in Schule oder Kita, die Mitgliedschaft im Sportverein oder den Besuch der Musikschule geht. Weil vielen Berechtigten der Weg zu kompliziert ist, um an die Unterstützung zu gelangen, führt die Stadt jetzt die Bildungskarte ein.

Von Peter Bollig