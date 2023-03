Biologe: „So behandelt man keinen Wald!“

In voller Länge eingepfercht zwischen Ostwestfalendamm (OWD) auf der einen, den Gleisen der Deutschen Bahn auf der anderen Seite, ist dieses Gelände an der Grenze der Stadtbezirke Brackwede und Gadderbaum alles andere als ein attraktives Grundstück: ein Schlauch von 500 Metern Länge und durchschnittlich 30 Metern Breite im Dunstkreis zweier Hauptverkehrsadern. Immerhin waren die rund 1,5 Hektar Land (15.000 Quadratmeter) mit 40 bis 50 Jahre altem Baumbestand bewachsen. Jetzt ist dort großflächig abgeholzt worden. Naturfreunde sind auf der Palme. Umweltamt und Eigentümer wiegeln ab.

Am Ostwestfalendamm in Bielefeld ist großflächig abgeholzt worden

Tausende Pkw rollen täglich über den OWD in die Stadt. Ihre Fahrer kennen diesen Ausblick: Die B61 von der Autobahn 33 beziehungsweise aus Richtung Quelle kommend, säumt in Brackwede und Gadderbaum ein stattlicher Baumbestand auf einem kleinen Wall den rechten Fahrbahnrand. Es sind Gehölze aus den Anfangstagen des OWD in den 1970er und 80er Jahren - eine bunte Mischung aus Eichen, Buchen, Pappeln, Linden, Eschen und Haselnuss.