Bis heute Handarbeit aus Stieghorst

Als Anfang der 1970er Jahre immer mehr Wäschehersteller auch in Bielefeld ihren Betrieb einstellten, Textilien immer mehr im fernen Ausland produziert wurden, gingen Dietrich Peperkorn und Lutz Rehlaender genau den entgegengesetzten Weg. Nachdem der Hersteller von Bettwäsche, bei dem beide zuvor angestellt gewesen waren, Insolvenz angemeldet hatte, gründeten sie mit der Elegante Wäsche GmbH & Co. KG ihr eigenes Unternehmen.

Dietrich Peperkorn (85) und Tochter Signe (44) im Showroom des Herstellers von Bettwäsche am Firmensitz an der Elpke.

Das war vor 50 Jahren, und seitdem hat sich die Elegante Bed Linen Fashion GmbH, so der Firmenname heute, nicht nur erfolgreich behauptet, sondern ist auch ständig gewachsen. Und das Unternehmen ist weiterhin in Familienhand: Seit 2013 leiten mit Signe Peperkorn und Axel Rehlaender die Kinder der Gründer den Betrieb mit 70 Mitarbeitern, der seine Produkte in 20 Ländern anbietet und sogar Kunden in Japan hat, dabei aber großen Wert legt auf eine möglichst regionale Fertigung