Bis Mittwoch Arbeiten am Blitzer

Auf dem OWD kommt es bis Mittwoch in beide Fahrtrichtungen wegen Bauarbeiten am Blitzer zu Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund von Arbeiten an der großen Geschwindigkeitsmessanlage auf dem Ostwestfalendamm mit sechs Blitzersäulen in Höhe Oetker werden von Montag, 7. März, bis Mittwoch, 9. März, Fahrspuren in Höhe der Geschwindigkeitsmessanlage eingezogen. Die Arbeiten erfolgen in der verkehrsarmen Zeit zwischen 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr.

Folgender Ablauf ist laut Stadt Bielefeld vorgesehen: Montag, 7. März, Einzug der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Quelle/A33.

Dienstag, 8. März: Einzug der linken Fahrspur und Einzug der mittleren Fahrspur Richtung OWD-Tunnel.

Mittwoch, 9. März: Einzug der rechten Fahrspur Richtung OWD-Tunnel.

Eigentlich sollte der Laserblitzer mit sechs Säulen, der wegen der OWD-Sanierungsarbeiten vom 5. Juli bis zum 11. August vergangenen Jahres abgeschaltet werden musste, seit Monaten wieder aktiv sein. Zwei von sechs Sensorschleifen liegen bereits im „Flüsterasphalt“.

Der Einbau der vier fehlenden Schleifen scheiterte bislang an der Witterung. Um den Asphalt zu fräsen, die Technik einzubauen und alles mit einer gummiartigen Masse wieder zu versiegeln, muss es drei bis vier Tage lang trocken sein, sagte Bielefelds Blitzerfachmann Norman Rosenland vom Bielefelder Ordnungsamt.

Für den 6. April hat sich das Eichamt angesagt, um die Radaranlage abzunehmen. Unmittelbar nach der Eichung sei der OWD-Blitzer einsatzbereit, kündigte Rosenland an.

Weitere Sperrungen und Behinderungen

Außerdem kann es wegen Arbeiten am Fernmeldenetz der Deutschen Telekom auf der Osningstraße zwischen der Hausnummer 132 und dem Eisernen Anton noch bis Mitte März zu Verkehrsbehinderungen kommen. Für den Zeitraum der Arbeiten wird der Verkehr mit einer Baustellenampel einspurig an der Baustelle vorbei geleitet. Zu Fuß oder mit dem Rad ist die Baustelle jederzeit passierbar.

Die Autobahn Westfalen arbeitet im Autobahnkreuz Bielefeld an den Schutzplanken. Aus diesem Grund sind an diesem Mittwoch und Donnerstag (10. März) jeweils von 20 bis 5 Uhr Verbindungsfahrbahnen in den Fahrtrichtungen Osnabrück und Dortmund gesperrt. Der Verkehr wird mit Rote-Punkt-Umleitungen im Kreuz bzw. über die Anschlussstellen Bielefeld-Süd (A33) und Bielefeld-Senne (A2) umgeleitet. Der Umbau der Umleitung erfolgt nach Baufortschritt.