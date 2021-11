„Black Friday“ in Bielefeld bis 22 Uhr

Foto:

In der Bielefelder Innenstadt wird es am kommenden Freitag voraussichtlich voller als sonst. Es ist „Black Friday“, was besonders die Generation U30 anzieht. Allerdings glauben die Händler nicht, dass es einen neuen Kundenrekord geben wird. Viele Menschen seien vorsichtig (Stichwort Corona) und würden solche „Rabattschlachten“ meiden, gingen lieber an anderen Tagen beim stationären Einzelhandel einkaufen, wo weniger los sei. „Wer keinen Glühwein in der Hand hat, soll die Maske aufsetzen“, rät Martin Knabenreich von Bielefeld Marketing. Eine Maskenpflicht im Freien wie vor einem Jahr gibt es aber nicht. Dass beim Bielefelder Weihnachtsmarkt an einigen Stellen in der Fußgängerzone die sogenannte drangvolle Enge herrscht, bestätigt Knabenreich. Der Chef von Bielefeld Marketing, Veranstalter des Bielefelder Weihnachtsmarktes, nennt unter anderem den Alten Markt und den Altstädter Kirchplatz als „Hotspots“. Doch es gehe auch deutlich entspannter. An den nicht minder attraktiven Ständen in der Bahnhofstraße finde sich oft der Abstand, der vom einen oder anderen in diesen Zeiten gewünscht werde, sagt Knabenreich.