Blaualgen auf dem Obersee

Eine schmierige Schicht, die grün-blau schimmert und im Bereich des Stauwehrs unterhalb des Eisenbahnviadukts eine Fläche von dutzenden Quadratmetern bedeckt – im Obersee breiten sich derzeit wieder Blaualgen aus. Dies weist darauf hin, dass sich die Wasserqualität in dem See erneut verschlechtert hat.

Die Stadt will nun an diesem Donnerstag Wasserproben entnehmen, um zu sehen, ob kurzfristig Belüftungsgeräte, die mehr Sauerstoff in den See pumpen, eingesetzt werden müssen.