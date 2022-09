Blick in den blauen Kanal

Von oben ist es kaum sichtbar, aber im Untergrund gehen die Arbeiten zur Sanierung des Lutter-Kanals zügig voran. In die ersten 250 von rund 1100 Metern wurden zwischen Teutoburger Straße und Stauteich bereits die neuen Kunststoffrohre in den 120 Jahre alten Kanal eingeschoben. Sie sollen das Bauwerk, durch den die Lutter unter der Ravensberger Straße fließt, abdichten.

Mit Helm, Gummistiefeln und Stirnlampe können Mitglieder des Betriebsausschusses des Umweltbetriebs (UWB) die Unter-Tage-Baustelle am Freitag schon mal besichtigen. Projektleiter Michael Haver vom UWB führt die Politiker vom Kanalausgang am Stauteich I in das rund 1,80 Meter hohe, schwimmbad-blaue Rohr aus Glasfaserkunststoff. Wasser fließt hier kaum, eine provisorische Leitung oben entlang der Straße leitet die Lutter während der Bauphase um. Für einen Kanal bietet nicht nur die blaue Farbgebung einen ungewohnten Anblick: Die Rohrwände sind sauber, das Wasser ist klar. „Man könnte es fast trinken“, sagt Haver.