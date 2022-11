„Blinde Zerstörungswut“ am Senner Waldbad

Bielefeld

Am vergangenen Wochenende ist es am Senner Waldbad erneut zu Vandalismus gekommen. Unbekannte Täter traten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Sportplatz des TuS 08 Senne I Türen an den Toiletten und Umkleidekabinen ein, zerstörten Lichtschalter, drehten Wasserhähne auf, vermüllten das Gelände und zerstörten ein Gestänge der Balustrade.

Von Arndt Wienböker