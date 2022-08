Bombenfund an der Heeper Straße in Bielefeld: Blindgänger ist entschärft

Bielefeld

Bei Bauarbeiten an der Heeper Straße in Bielefeld war am Montagmittag ein Bomben-Blindgänger gefunden worden. Nach fast zwei Stunden ist die Entschärfung des Sprengkörpers noch am selben Abend gegen 23.15 Uhr abgeschlossen worden. Mehr als 600 Menschen mussten während dieser Zeit ihre Wohnungen verlassen.

Von Christian Müller