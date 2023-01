Blitzerranking: Bielefeld unter den Top 10

In Bielefeld ist es deutlich wahrscheinlicher als in vielen anderen deutschen Städten, wegen eines Rotlicht- oder Geschwindigkeitsverstoßes geblitzt zu werden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von Goldenstein Rechtsanwälte.

Demnach kommen in Bielefeld täglich 16,9 Blitzer auf 1000 Hektar Straßenfläche. Das ist im Vergleich der 40 größten deutschen Städte der neunthöchste Wert (im Jahr zuvor hatte die OWL-Metropole noch Platz 10 belegt).

Bielefeld damit liegt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt in Höhe von 11,2 Blitzern pro Tag und 1000 Hektar Straßenfläche. Laut der Analyse von Goldenstein Rechtsanwälte gibt es zwischen Jöllenbeck und Senne bei einer Straßenfläche von 1781 Hektar 26 feste Blitzer (Geschwindigkeit und Rotlicht) und vier mobile Blitzer pro Tag.

Um herauszufinden, in welcher deutschen Stadt es die meisten Rotlicht- und Geschwindigkeitskontrollen gibt, hat Goldenstein Rechtsanwälte die 40 einwohnerreichsten deutschen Städte bzw. die verantwortlichen Presse- und Polizeistellen dazu befragt, wie viele feste Blitzer es dort gibt (Stand: 02. Dezember 2022). Darüber hinaus hat das Team der Kanzlei zwischen dem 28. November 2022 und dem 28. Dezember 2022 sämtliche mobile und teilstationäre Blitzer in denselben Städten anhand von Daten der Verkehrs-Apps Waze und Blitzer.de ermittelt.

Der betagte Blitzer auf dem OWD soll dieses Jahr von einer modernen Laseranlage ersetzt werden. Foto: Bernhard Pierel

Um die ermittelten Werte städteübergreifend vergleichbar zu machen, wurden diese mithilfe von Daten der Regionaldatenbank des Statistischen Bundesamtes ins Verhältnis zur vorhandenen Straßenfläche in den jeweiligen Städten gesetzt. Feste Messgeräte, die in mehrere Richtungen blitzen, wurden auch als mehrere Kontrollen gewertet.

Am meisten Blitzer stehen in Hamburg

Im Schnitt stehen in Deutschlands 40 größten Städten 17,5 feste sowie 3,6 mobile und teilstationäre Blitzer pro Tag. Deutschlandweit am meisten Messgeräte gibt es in Hamburg, wo Autofahrer täglich an 77 Orten geblitzt werden können. Nur in Köln (71,1) und Berlin (54,4) gibt es im Schnitt ebenfalls mehr als 50 Geschwindigkeits- und Rotlichtkontrollen pro Tag. Komplettiert wird die Top fünf des Rankings durch Stuttgart (43,9) und Wuppertal (36,7).

Gemessen an der vorhandenen Straßenfläche gibt es in Wuppertal sogar die meisten Blitzer in ganz Deutschland. Pro 1000 Hektar Straße werden dort 26,1 Messgeräte aufgestellt. Damit landet Wuppertal in dieser Statistik klar vor den nächstplatzierten Städten Bonn (24,1), Freiburg (23,6), Karlsruhe (22,3) und Aachen (21,1).

Weitere Informationen unter: https://www.ra-goldenstein.de/neuigkeiten/blitzer-ranking-2023/