Blutiger Voodoo-Kult auf Bielefelder Friedhof

„Wir sind schockiert.“ Mit diesen drei Worten bringt Patrick Droszynski, Leiter der Verwaltung der katholischen Pfarrei St. Elisabeth, auf den Punkt, was die Gemeinde über das Geschehen auf Bielefelds einzigem katholischem Friedhof denkt. Direkt vor den Pastorengräbern mit dem wuchtigen, steinernen Jesuskreuz fand offenbar nachts ein blutiger Voodoo-Brauch statt, bei dem ein schwarzer Hahn geköpft wurde.

Dass von Voodoo-Anhängern der Gehweg vorm großen Steinkreuz auf der letzten Ruhestätte der katholischen Gemeinde an der Brackweder Straße im Bielefelder Süden gewählt wurde, ist wohl kein Zufall. Der Voodoo-Glaube, der vom 16. Jahrhundert an mit dem Sklavenhandel von Westafrika in die Karibik sowie nach Amerika kam und weltweit um die 60 Millionen Anhänger haben soll, verbindet christliche und naturreligiöse Komponenten miteinander.