Blutspender in Bielefeld gesucht

Die Kliniken in Bielefeld sind alarmiert: Die Blutkonserven gehen zur Neige, Nachschub liefern die Blutspendedienste nur noch eingeschränkt. Grund dafür könnte die Erkrankungswelle sein.

Erste Engpässe bei Blutkonserven in Kliniken

Erste Engpässe bei den Blutkonserven gab es bereits im Franziskus Hospital bei den Blutgruppen A Negativ und B Negativ. Im Klinikum Bethel ist die Versorgung mit der Blutgruppe 0 derzeit „recht knapp“, so der Leiter des hauseigenen Blutspendedienstes, Dr. Klaus Leimkühler. Auf der Website der Einrichtung zeigte das Barometer am Wochenende sogar für alle acht Blutgruppen den Stand „Tief“ an.