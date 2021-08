Bluttat: Urteil über Mädchen rechtskräftig

Bielefeld

Der Fall hatte seinerzeit genauso für großes Aufsehen in Bielefeld gesorgt wie das anschließende Urteil eines Jugend-Schwurgerichtes. Einer 15-Jährigen wurde von September bis Februar wegen versuchten, heimtückischen Mordes an einer gleichaltrigen Mitschülerin der Prozess in Bielefeld gemacht.

Von Jens Heinze