Bielefeld: Böllerverbot auf der Sparrenburg und dem Boulevard

Böllerverbotszonen an Silvester in mehreren NRW-Großstädten

In einigen Großstädten in Nordrhein-Westfalen werden für die Silvesternacht aus Sicherheitsgründen Böllerverbotszonen eingerichtet. In Köln, Düsseldorf, Bielefeld und Dortmund etwa dürfen zum Jahreswechsel Feuerwerkskörper nur außerhalb der Sperrzonen gezündet werden.

Von dpa