Boge erzielt Rekordumsatz

Bielefeld

Zufriedene Gesichter bei Olaf Hoppe (54) und Michael Rommelmann (49) – den beiden Geschäftsführern von Boge in ihrem ersten vollständigen Geschäftsjahr nach dem Rückzug von Gesellschafter und IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven aus dem operativen Geschäft in den Beirat: Der Bielefelder Kompressorenhersteller (weltweit 710 Mitarbeiter, davon 445 in Bielefeld) hat 2021 einen Umsatz von 150 Millionen Euro erzielt – 18 Millionen Euro oder fast 14 Prozent mehr als 2020.

Von Paul Edgar Fels