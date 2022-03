Böllhoff wächst um 23 Prozent

Mitarbeiter in der Metallproduktion bei Böllhoff in Bielefeld. 2021 gab es vor allem in Asien deutliche Zuwächse.

In Russland ist das Bielefelder Familienunternehmen mit 21 Mitarbeitern vertreten. „Das Geschäft dort wird in den nächsten Wochen und Monaten einen starken Rückgang erfahren“, sagt Sprecherin Andrea Meyer. „Wir halten an unserem Team vor Ort fest und werden es so gut wie möglich unterstützen, denn wir sind vorsichtig optimistisch, dass sich die Situation vielleicht in einigen Monaten bessert“, betont Meyer.