Bolt sperrt Ausleihe in Silvesternacht

E-Scooter in Bielefeld: Tier- und Lime-Scooter bleiben buchbar

Bielefeld

Der Anbieter „Bolt“ setzt seine E-Scooter-Flotte in der Silvesternacht außer Betrieb. Um die Kunden vor „potenziell gefährlichen Fahrten“ zu schützen, können die E-Scooter zwischen heute, 22.00 Uhr, und 6.00 Uhr am 1. Januar nicht über die Bolt-App ausgeliehen werden, teilt das estnische Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Von Philipp Körtgen