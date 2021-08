Bielefeld

Im Bielefelder Hauptbahnhof waren mehrere Bahnsteige gesperrt, es kam zu Störungen im Zugverkehr. Grund war nach Mitteilung der zuständigen Bundespolizei ein herrenloser Metallkoffer, der am Mittag gegen 13.15 Uhr an den Gleisen 5/6 entdeckt worden ist. Am späten Nachmittag gab es Entwarnung.

Von Jens Heinze