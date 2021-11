Booster-Impfung für Ü70-Jährige

„Besonders für unsere älteren Mitmenschen ist es wichtig und medizinisch notwendig, dass sie eine Booster-Impfung bekommen. Nur so kann ein hoher Impfschutz gewährleistet werden. Mit der persönlichen Ansprache möchten wir so viele Personen wie möglich erreichen“, betont Ingo Nürnberger, Leiter des Krisenstabs.

Bereits vergangene Woche habe die Stadt mehr als 4000 Ü90-Jährige angeschrieben und auf die Drittimpfung aufmerksam gemacht. Aufgesetzt ist das Schreiben vom Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) und Oberbürgermeister Pit Clausen.

Personen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen, haben bereits über die Einrichtung ein Impfangebot erhalten, teilt die Stadt mit. Bei einer Impfung mit Astrazeneca und Biontech erfolgt die Booster-Impfung in der Regel nach sechs Monaten, bei Johnson & Johnson reichen vier Wochen Wartezeit aus.

Eine Impfung kann über die niedergelassenen Ärzte bezogen werden, aber auch bei den mobilen Impfaktionen in der Stadt ist eine Drittimpfung möglich.

Weitere Impfaktionen

Die mobilen Impfteams sind an diesem Samstag, 6. November, von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Marktkaufs Oldentrup, Oldentruper Straße 236, und am Sonntag, 7. November, von 10 bis 18 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz Sennestadt, Schopketalweg 9, im Einsatz.

In der kommenden Woche gibt es weitere Impfaktionen im Bielefelder Stadtgebiet. Am Dienstag, 9. November, wird am Fitnesscenter FitX, Detmolder Straße 279, von 13 bis 19 Uhr geimpft. Am Freitag, 12. November, steht die mobile Impfstation auf dem Gelände des Supermarktes Netto in Altenhagen, Kafkastraße 6. Geimpft wird dort von 10 bis 18 Uhr. Am Samstag, 13. November, geht es von 10 bis 18 Uhr weiter auf dem Parkplatz des Combi-Marktes Milse, Elverdisserstraße 40. Am Sonntag, 14. November, wird in Baumheide am Marktkauf, Am Rabenhof 74, von 10 bis 18 Uhr geimpft.

Wer mindestens 12 Jahre alt ist und sich impfen lassen möchte, kann einfach vorbeikommen und braucht keinen Termin zu vereinbaren. 12- bis unter 16-Jährige brauchen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.