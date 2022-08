„Born in Britain, made in Germany“

Paul Jones‘ Leben dreht sich seit mehr als 40 Jahren um die Catterick-Kaserne in Bielefeld

Bielefeld

Er war 16 Jahre alt, als er das erste Mal durch das Tor der Catterick-Kaserne ging. Als ganz junger Soldat der britischen Armee war Paul Jones nach Bielefeld gekommen. Seitdem hat er dort fast alles erlebt, was sich rund um Lastwagen, Busse und Panzer dreht, hat seine deutsche Frau Ingrid in der Kasernen-Kirche geheiratet, in dem deutschen TV-Zweiteiler „Dresden“ mitgespielt und war mehrere Jahre Lkw-Fahrer für das Mercedes-Formel 1-Team.

Von Hendrik Uffmann