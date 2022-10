Drohende Gasexplosion in Bielefeld: Brachte Polizeipanne SEK in Gefahr?

Wegen einer mutmaßlichen Kommunikationspanne der Bielefelder Polizeileitstelle sollen am Donnerstag Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) bei einem Einsatz unnötigerweise in Gefahr geraten sein. Das erfuhr diese Zeitung aus dem Umfeld der Spezialeinheiten.

Nach der Festnahme des Täters in der Krankenkassen-Geschäftsstelle rückt das SEK ab. Erst danach sollen die Beamten von der Drohung des Mannes erfahren haben.

Ein möglicherweise psychisch kranker Mann (63) war am Donnerstagnachmittag mit einer Gasflasche und seinem Sauerstoffgerät in der Bielefelder Filiale der Barmer Ersatzkasse aufgetaucht. Er soll über die Ablehnung einer Kostenübernahme erbost gewesen sein und drohte, eine Explosion auszulösen und sich damit umzubringen. Das Gebäude wurde geräumt und von Spezialkräften umstellt, nur der Täter war noch in der Geschäftsstelle.