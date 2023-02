„Brackweder Frühling“ kurz vor Absage

Bielefeld

Die Sterne stehen in diesem Jahr ungünstig für den „Brackweder Frühling“. Das Ordnungsamt macht der Brackweder Werbe- und Interessengemeinschaft (WIG) einen Strich durch die Rechnung, indem es eine sonntägliche Öffnung der Geschäfte anlässlich des beliebten Volksfestes ablehnt. Dabei seien gerade solche Sonntagsöffnungen in Verbindung mit Veranstaltung für die Kaufleute von großer Bedeutung, argumentiert WIG-Chef Karl-Uwe Eggert. Das letzte Wort in der Sache hat der Rat der Stadt.

Von Markus Poch