Bielefeld

"Endlich!", freut sich Kai-Uwe Eggert von der Brackweder WIG, wenn er vom Brackweder Frühling spricht. So glückliche Besucher und Budenbetreiber habe er lange nicht gesehen. Und am Brackweder Gleisdreieck macht die Motor-Stuntshow um Familie Lagrin so richtig Lärm.

Von Christian Müller