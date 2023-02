Bielefelder Volksfest mit Strahlkraft und Spielraum

Bielefeld

Es geht um das verlängerte Wochenende 5. bis 7. Mai 2023. An diesen drei Tagen möchte die Werbe- und Interessengemeinschaft (WIG) Brackwede mit den Menschen aus dem Stadtbezirk den Brackweder Frühling feiern - samt Speis und Trank und Musik und in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 7. Mai. Das Bielefelder Ordnungsamt lehnt es jedoch ab, die Ladenöffnung an diesem Sonntag zu genehmigen.

Von Markus Poch