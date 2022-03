Brand in verlassenem Haus in Bielefeld

Wertherstraße und Twellbachtal am Freitagabend gesperrt

Bielefeld

In einem ehemaligem landwirtschaftlichen Gebäude im Bielefelder Nordwesten ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. In dem verlassenem Haus wurden mehrere Matratzen gefunden.

Von Christian Müller und Jens Heinze