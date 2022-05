Erneut Brandanschläge auf Autohäuser in Bielefeld

Am vergangenen Wochenende wurden erneut zwei Autos rund um die Eckendorfer Straße in Brand gesteckt. Offenbar haben es der oder die Täter es gezielt auf Autohäuser abgesehen.

Zuletzt brannte dieser Skoda Octavia an der Eckendorfer Straße. An dem Auto entstand Totalschaden.

2. Mai: Zuletzt brannte es in der Nacht auf Montag gegen 1.15 Uhr. Streifenbeamte bemerkten auf dem Gelände eines Autohauses an der Feldstraße Flammen am Heck eines Golf GTI. Den Polizisten gelang es das Feuer abzulöschen, bevor sich das Feuer weiter ausbreitete.