Brandstifter gesucht

"In allen Fällen besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Kripo ermittelt", sagte Polizeisprecher Fabian Rickel auf Anfrage.

Die Brandserie in der Innenstadt begann am Freitagabend gegen 22.45 Uhr, hieß es von der Polizei. Da stand der erste Müllcontainer am Mehrfamilienhaus Herforder Straße 38a in Flammen. Die Retter von der Feuerwehr löschten rechtzeitig, so dass kein Gebäudeschaden entstand.

Knapp zwei Stunden später brannte es dann am frühen Samstag vorm Freizeitbad Ishara im neuen Bahnhofsviertel. Der oder die Täter zündeten gegen 00.35 Uhr an der um diese Uhrzeit belebten Disko- und Partymeile Mülltonnen an. Erneut waren Feuerwehrleute so schnell vor Ort, dass kein größerer Schaden entstand.

Zum nächsten Löscheinsatz wurde die Feuerwehr am Samstag um 3.10 Uhr alarmiert. Ein Papiercontainer am Haus Walther-Rathenau-Straße 70 stand in Flammen. Gebäude- oder sonstiger Schaden entstand Polizeiangaben zufolge nicht.

MEHR ZUM THEMA Hans E. Latzke macht Bürgereingabe zur Rettung der Hammer Mühle Der Traum von der Plaza

Nur eine halbe Stunde später gab es wieder Feueralarm - dieses Mal von der leer stehenden Traditionsgaststätte Hammer Mühle an der Mühlenstraße. Am geschlossenen Lokal im Lutter-Grünzug, dessen Abriss viele Menschen in dem Quartier verhindern wollen, standen am Samstag gegen 3.40 Uhr Mülltonnen in Flammen. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr wurde das Gebäude an der Fassade beschädigt. Brand- und Rußspuren müssen beseitigt werden, sollte die Gaststätte nicht zu gunsten von Neubauten abgerissen werden.

Den letzten Brand, der vermutlich ebenfalls vorsätzlich gelegt worden war, löschten Feuerwehrleute am frühen Sonntag gegen 2.05 Uhr an der Rohrteichstraße. Dort hatten der oder die Täter einen Altpapier-Container an der Diesterwegschule angezündet. Eine Hecke und ein Streugutkasten wurden in Mitleidenschaft gezogen.

MEHR ZUM THEMA Eine Chronik der größten Brände der vergangenen Monate Brandstifter ziehen durch Bielefeld

Mit dieser Brandserie verlagerte sich erstmals seit Monaten das Einsatzgeschehen für Polizei und Feuerwehr vom Bereich Sieker/Stieghorst in die Innenstadt. Im Osten Bielefelds sind ebenfalls mindestens seit dem Sommer bislang unbekannte Täter unterwegs, die ebenfalls immer nachts fast jede Woche Mülltonnen oder Autos anzünden. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Brandstifter - vielleicht unter dem erhöhten Fahndungsdruck der Polizei - jetzt ihr Operationsgebiet vom Bielefelder Osten in die Innenstadt verlegt haben.

Die Polizei sucht in allen Fällen Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat 11, Tel. 0521/5450.