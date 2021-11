Brandstifter ziehen durch Bielefeld

Wenn es dunkel wird in der Stadt, bereiten sie sich wieder auf das Schlimmste vor: die Retter von der Feuerwehr Bielefeld. Die Brandbekämpfer sind zur Stelle, wenn nachts Autos, Mülltonnen und Unterstände im Bielefelder Osten in Flammen stehen. Ist dort ein Serienbrandstifter unterwegs? Oder sind es gar mehrere?

In den vergangenen Monaten kam es im Stadtteil Sieker und im angrenzenden Stieghorst zu einer Vielzahl an Bränden, die offensichtlich gelegt wurden. Zumeist wurde die Feuerwehr zwischen donnerstags und samstags alarmiert. Zwischen 23 Uhr und 3 Uhr in der Nacht rückten immer wieder die Brandbekämpfer von der Berufsfeuerwehr und von der Löschabteilung Sieker zu Löscheinsätzen aus.