Brandstifter ziehen durch Sennestadt

Nach einer Serie von Brandstiftungen am Wochenende im Bielefelder Süden sucht die Kripo Zeugen. In der Zeit von Freitag bis Sonntag brannte es im Bereich Sennestadt sechs Mal, bestätigte Polizeisprecher Michael Kötter.

In Sennestadt werden seit geraumer Zeit immer wieder Brände gelegt. Hier ein Bild vom Unstrutweg, wo in der Nacht zum 5. Juli Mülltonnen in Flammen aufgegangen waren.

Der oder die Brandstifter konzentrierten sich in allen Fällen auf leicht entzündliche Stoffe wie Papier oder Plastik. Den ersten Feueralarm gab es am Freitag gegen 22.37 Uhr an der Eckardtsheimer Straße 47. Dort standen eine Papiermülltonne und ein Zaun in Flammen. Gut 25 Minuten später brannte in etwa vier Kilometern Entfernung am Mainweg ein mobiles Toilettenhäuschen auf einer Baustelle, berichtete die Polizei.