Briten-Villen werden auf Flüchtlinge vorbereitet

Mitte Januar, so teilte die Verwaltung den Ratsmitgliedern im Dezember mit, sollen die ersten Flüchtlinge die neue Notunterkunft im Musikerviertel beziehen. Ob die 36 Ein- und Zweifamilienhäuser, in denen bis zum Abzug der Streitkräfte vor zwei Jahren britische Offiziere mit ihren Familien lebten, dann tatsächlich bereitstehen, ist fraglich. Denn die Vorbereitungen sind noch im Gange. Vieles ist noch ungeklärt, was auch den Nachbarn im Musikerviertel Sorge bereitet.

Bezirksregierung richtet in Häusern im Bielefelder Musikerviertel Notunterkunft ein - Konzepte zu Verkehr und Sicherheit sind noch in Arbeit

In Briefen an diese Zeitung äußern sich die Anwohner des Quartiers im Bereich von Johann-Sebastian-Bach-Straße, Joseph-Haydn-Straße und Johannes-Brahms-Straße besorgt. Sie fragten sich, ob eine sachgerechte Unterbringung von rechnerisch rund 14 Geflüchteten in Einfamilienhäusern überhaupt möglich ist und ob die Häuser nach zwei Jahren Leerstand überhaupt noch genutzt werden können. Sie sind aber auch in Sorge, ob das Quartier mit bis zu 500 Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern dem erwarteten Verkehr gewachsen ist.