Das schönste Geburtstagsgeschenk gab es in dieser Woche schon vorab. Am Dienstag ist die Bielefelder Grünen-Politikerin Britta Haßelmann zur neuen Fraktionsvorsitzenden ihrer Partei im Bundestags gewählt worden – und damit zu einer der mächtigsten Frauen im Berliner Politikbetrieb aufgestiegen. An diesem Freitag feiert sie nun ihren 60. Geburtstag.

Haßelmann zeichnet aus, dass sie trotz ihrer steilen politischen Karriere nie die Bodenhaftung verloren hat. Mag der Bundestag ihr Arbeitsplatz sein, verhaftet ist sie im Bielefelder Westen, dort regelmäßig auf dem Siggi anzutreffen.

Geboren in Straelen am Niederrhein, kam Britta Haßelmann nach dem Abitur des Studiums wegen nach Bielefeld. An der Fachhochschule machte sie ihr Diplom als Sozialarbeiterin, war dann bei der Bielefelder Selbsthilfe in den Bereichen Arbeit, Beschäftigung, Psychiatrie und Gesundheit tätig.

Seit 1989 war sie bei den Grünen engagiert, Parteimitglied wurde sie aber erst 1994, als sie auch erstmals in den Bielefelder Rat einzog. Dort wurde sie bald Fraktionschefin, im Jahr 2000 Landesvorsitzende der Grünen in NRW und ist schließlich seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages, wo sie zuletzt als Erste Parlamentarische Geschäftsführerin die grüne Fraktion managte. Jetzt ist sie deren Chefin, erhielt bei der Wahl 98 Prozent der Stimmen. Zur Fraktions-Doppelspitze gehört außerdem Katharina Dröge.

Britta Haßelmann ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Vor der neuen Aufgabe zeigt sie großen Respekt. Auf Twitter schreibt sie: „Mit Erfahrung und ganzer Kraft will ich einen Beitrag dazu leisten, dass wir als Fraktion unsere Arbeit in den kommenden vier Jahren richtig gut machen.“